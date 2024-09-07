السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال:اصابة مبنى في مستوطنة شلومي واندلاع حريق بمنطقة ليمان بالجليل الغربي عقب اطلاق صواريخ من جنوب لبنان

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :