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المقاومة اللبنانية تستهدف بالمدفعية موقع الراهب وتصيبه إصابة مباشرة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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