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شهيد و4 اصابات بقصف مدفعي اسرائيلي على محيط مدرسة الفردوس غرب رفح

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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