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صحيفة معاريف العبرية: 75% من مباني كيبوتس المنارة بالجليل الأعلى تضررت

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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