السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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صحيفة معاريف العبرية: توقف الحياة في كيبوتس المنارة بشكل شبه كامل

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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