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ارتفاع عدد الشهداء الى 8 نتيجة قصف طيران الإحتلال غربي مخيم النصيرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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