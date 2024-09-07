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وقال شافير، إن زيلينسكي قد يحاول الهروب إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الخبير في حديث على قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "اعتقد أن زيلينسكي سيبحث عن فرصة للانتقال إلى أحد منازله في فلوريدا، ربما بحلول ديسمبر، عندما تصبح الأمور سيئة على أي حال".

واستبعد الخبير الأمريكي احتمال أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الاحتفاظ بالأراضي في دونباس، وقد تفقد السيطرة عليها في الخريف.

وأضاف الضابط المتقاعد أنه إذا لم يتمكن طرفا الصراع من العودة في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، فإن الوضع بالنسبة لأوكرانيا قد يتفاقم كثيرا.

وأعرب شافير عن اعتقاده بأنه قد يصبح من الممكن "رؤية قدوم الروس واستيلائهم ليس فقط على دونباس، بل وربما على أوديسا".

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب في مايو. ولكن تم إلغاء الانتخابات بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، ودعا إلى التوقف عن إثارة هذه القضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على أن الشرعية الوحيدة في أوكرانيا تظل للبرلمان الأوكراني ورئيسه.