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تظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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