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3 شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الإحتلال مدرسة في حي الشيخ رضوان بغزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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