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عراقجي يشيد في محادثاته الهاتفية مع نظيره اليمني بالموقف العملي للشعب اليمني بالدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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