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4 شهداء بينهم طفلان ومصابون بقصف إسرائيلي على منزل شرقي مخيم النصيرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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