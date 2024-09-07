صورة/حفيدة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق تغادر فلسطين المحتلة

العالم - الاحتلال

وأضاف الموقع أن حفيدة رابين تعبر عن آلاف الصهاينة من النخبة اليسارية التي كانت تحكم "إسرائيل"، وأصبحوا على الهامش بعد صعود الصهيونية الدينية (التي قتلت جدها).

وعقب السابع من أكتوبر 2023، شهد الكيان الإسرائيلي تصاعداً ملحوظاً في حركة الهجرة العكسية؛ خشية تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات المتبادلة التي أثرت على الاستقرار الأمني والنفسي للمستوطنين.

وحسب مواقع إعلامية نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن هيئة الإحصاء المركزي الإسرائيلية، إحصائية تفيد بارتفاع نسبة عدد المستوطنين الذين غادروا البلاد بصورة قد تكون دائمة في أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 285% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وبحلول يونيو/حزيران 2024 ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نصف مليون مستوطن غادروا بالفعل كيان الاحتلال ولم يعودوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب، ولا يُعلم ما إذا ما كان ذلك قرارا مؤقتا أم أنه سيتحول إلى هجرة دائمة.