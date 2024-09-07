الأسرى في سجون الإحتلال

العالم – باختصار

تظهر المشاهد اسرى فلسطينيين وقد أجبرهم السجانون الإسرائيليون على الإنبطاح على الأرض.

نقلت الصحيفة عن الأسرى: السجانون يأخذوننا الى أماكن لا توجد بها كاميرات ويضربوننا في أماكن حساسة.

مصلحة السجون الإسرائيلية: نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجده

حركة حماس: جرائم الإحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين مدانة ولا تتماشى مع القانون الدولي.

نادي الأسير الفلسطيني: سجن مجدو هو أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة بحق الأسرى.

تصاعد الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الإحتلال منذ عمليه طوفان الاقصى.

تشير التقارير الى تعذيب ممنهج وحالات إعتداء جنسي ضد الأسرى الفلسطينيين.

كما تتفشى الامراض في ظل تكدس المعتقلين في زنازين ضيقة وحرمانهم من وسائل النظافة.

سجون الإحتلال الإسرائيلي تشهد أنواع تعذيب هي الأكثر بشاعة بحق الأسرى.

مؤسسة الضمير: سلطات الإحتلال أدخلت تعديلات على قانون"المقاتل غير الشرعي".

هذه التعديلات تسمح باعتقال أشخاص دون عرضهم على أي سلطة قانونية حتى 75 يوما.

منظمات حقوقية: سجون الإحتلال تحولت الى شبكات للتعذيب.

باتفاق مؤسسات الأسرى، يتعرض المعتقلون لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى السرطان.

التفاصيل في الفيديو المرفق..