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كاميرا العالم ترصد لحظة الغارة الصهيونية على منزل بالنصيرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم بإستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة "نوفل" بالقرب من مدخل مخيم النصيرات، مؤكدا سقوط عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والاطفال.

العالم - خاص العالم

ورصدت كاميرا العالم لحظة وصول سيارات الاسعاف وهي تحمل عدد من الشهداء والجرحى الى مستشفى "العودة النصيرات" بينهم عدد كبير من النساء والاطفال الذي سقطوا نتيجة الغارة الصهيونية على منزل عائلة "نوفل".

وأوضح مراسلنا أنه منذ 24 ساعة سقط 24 شهيد كان آخرهم 8 شهداء في منطقة الحسانية غرب مخيم النصيرات بعد استشهاد الاحتلال الاسرائيلي تجمع لمواطنين فلسطينيين.

وأضاف أن الطيران المروحي أطلق فجر اليوم نيرانا مكثفة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي متفرق شمال غرب المخيم سُمع على إثره أصوات انفجارات ضخمة.

ويوصل الكيان الصهيوني ارتكاب المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، عدة مجازر في قطاع غزة، استهدفت في أغلبها نازحين في خيام ومناطق سكنية، أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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