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مصادر فلسطينية: 31 شهيدا في غارات الإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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