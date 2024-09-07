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حماس: تقرير المقرر الخاص بالحق في الغذاء دليل جديد على ارتكاب الإحتلال ابشع الجرائم ضد المدنيين في إطار الإبادة الشاملة ضد قطاع غزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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