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الإحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين على حاجز عين سينيا شمال رام الله بالضفة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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