لبنان يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن کیان الاحتلال..ماذا طلبت؟

العالم - لبنان

وتم توجيه الرسالة بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأشار بوحبيب بموجبها إلى أن "بوابة الحل الدائم هي من خلال التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده ومندرجاته، وليس بصورة انتقائية كما يحاول الطرف الآخر".

وجاء في الرسالة أن "التطبيق الشامل للقرار 1701 يعني انسحاب ‘‘إسرائيل’’ من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان واستهدافها للمدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية، وانخراطها في عملية إظهار الحدود اللبنانية الجنوبية البرية المعترف بها دولياً، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة.

كما طالب لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701 بكافة بنوده، وجدد التزامه الكامل بالقوانين الدولية وبالشرعية الدولية، مشدداً على الدور الأساسي والفاعل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بحسب الولاية الممنوحة لها، بهدف مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية".