آخر تطورات المقترح الأمريكي الجديد بشأن غزة وفرص نجاحه

العالم – العين الإسرائيلية

وفيما يتعلق بعد إمكانية أمريكا إبقاء المظلة الحربية الامريكية للأبد بانتظار الرد الإيراني وحول تقدير ذلك الموقف الأمريكي، أكد د.علي بيضون الاستاذ في العلاقات الدولية أن الموقف الأمريكي في هذه اللحظة وأوراق الضغط على نتنياهو قد تكون من أجل القبول أو التماهي مع المقترح الأمريكي المرتقب الذي كان من المبكر ان يكون بالأمس، واليوم وهو رقم إثنين، وقد كان هنالك خوف امريكي كبير بأن لا يتجاوب نتنياهو مع هذا المقترح الأمريكي وعلق الى ان تكتمل بعض الامور لانجاحه.

ولفت بيضون إلى أن الأمريكي اليوم يريد أن يستخدم الطائرات وحاملات الطائرات والمدمرات والغواصات النووية الموجودة في البحر الابيض المتوسط من أجل الضغط على نتنياهو ولو إعلاميا ولو على مستوى مغازلة الراي العام الامريكي على أنه يقدم ضغوطا ما ضد نتنياهو لكي يتجاوب مع الورقه المقترحة للحل السياسي أو اتمام صفقة التبادل ما بين حماس الكيان الصهيوني.

وألقى البرنامج الضوء على موضوع مقتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية على يد قوات الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة وذلك خلال الحملة العدوانية المتواصلة والذي اثار ردود فعل داخل الكيان حيث تحدث الإعلام العبري عن إمكانية قد تورط هذه الحادثه الكيان الإسرائيلي.

وناقش البرنامج موضوع إستمرار الحملة العدوانية في الضفة الغربية رغم انسحاب قوات الاحتلال من جنين ومخيمها والقتال الدائر هناك هو "حرب مجنونة" هكذا وصف مسؤول سابق في الشاباك ما يجري، معتبرا أن الضفة قد تحولت الى نقطة ضعف لكيان الاحتلال مع ظهور قدر كبير من القدرات التسلحية عند كتائب المقاومة.

وبحث البرنامج في المقترح الأمريكي الجديد الذي تنوي واشنطن تقديمه بشان المفاوضات والذي لن يكون مقبولا من حكومة نتنياهو بحسب الإعلام العبري الذي توقع ان لا يكون مقبولا ايضا من جانب حماس.

ضيف البرنامج:

-د. علي بيضون الاستاذ في العلاقات الدولية.

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