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عائلات أسرى الإحتلال: المستوطنون يعرفون أن "محور فيلادلفيا" هو خدعة ولا يقتنعون بها

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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