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عائلات أسرى الإحتلال: يدا نتنياهو موغلتان بدماء الأسرى القتلى الستة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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