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كتائب الأقصى: قصفنا بالصواريخ والهاونات تحشدات وآليات العدو بمحور نتساريم

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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