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مراسل العالم: استشهاد مسعف وجرح آخر بالغارة الاسرائيلية في بلدة فرون جنوب لبنان

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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