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عائلات أسرى الإحتلال: حماس وافقت على صفقة تبادل في يوليو ونتنياهو يتلاعب بالمفاوضات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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