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عائلات أسرى الإحتلال: يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو التي تضحي بأبنائنا

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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