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عائلات أسرى الإحتلال: على الإدارة الأميركية ألاّ تسمح لنتنياهو بالتلاعب بالمفاوضات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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