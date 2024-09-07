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السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال تعلن استهداف موقع رويسات العلم ظهر اليوم وإصابته

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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