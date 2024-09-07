السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني اللبناني بغارة اسرائيلية على وادي فرون الى 3 بعد ارتقاء احد الجرحى

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :