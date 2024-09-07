العراق يكشف حقيقة سقوط نيزك في البلاد

العالم - العراق

واشارت، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن الضوء الذي شوهد يوم أمس الجمعة ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.

وقالت إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي إلى زرع الإرباك لدى المواطنين".

وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي أنه "بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".

ولفت إلى أن "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك"، مؤكدا أنه "لا شيء يدعو للقلق".