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دوي صفارات الانذار في إيلييت هشاحر بالجليل الاعلى خشية تسلل مسيرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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