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الاحتلال يغلق مداخل الخليل وسط استنفار للجيش قرب بلدة الظاهرية جنوبي المدينة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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