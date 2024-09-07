استشهاد عنصرين من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

العالم - لبنان

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الضحايا كانوا يعملون على إخماد بقايا الحرائق التي اندلعت نتيجة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية في وادي فرون، عندما تم استهدافهم بواسطة مسيرة إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، شن عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي منها مقر الاستخبارات الرئيسية في "معسكر ‏ميشار"، وانتشارا لجنود بالأسلحة الصاروخية وغيرها من المواقع الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد سقوط نحو 30 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه مواقع في الجليل.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في عدة مواقع؛ فيما أفاد حزب الله في سلسلة بيانات، باستهداف مواقع وقوات إسرائيلية.