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سقوط طائرة مسيرة على مبنى بشكل مباشر في بيت هيلل شمال فلسطين المحتلة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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