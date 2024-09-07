السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي من جديد في "اييليت هشاحر" خشية تسلل مسيّرة من لبنان

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :