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حزب الله: المسيّرات استهدفت أماكن تموضع الضباط والجنود في "اييليت هشاحر"

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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