بي بي سي ترفض إطلاق نداء إنساني من أجل غزة

العالم-فلسطين

وقالت الهيئة إن النداء لم يستوف "جميع المعايير المعمول بها للنداء الوطني"، لكن إمكانية بث النداء "قيد المراجعة". ووافقت قنوات أخرى على بث النداء.



وقال مطلعون في لجنة الطوارئ للكوارث (وهي مظلة تضم 15 مؤسسة خيرية بريطانية رائدة تعمل على جمع الأموال للكوارث الإنسانية)، وهيئة الإذاعة البريطانية، ووكالات الإغاثة إنهم شعروا بالفزع إزاء التأخير.

واتهم البعض هيئة الإذاعة البريطانية "بمنع" النداء لأن الهيئة تخشى رد فعل عنيف من جانب مؤيدي إسرائيل في حربها على قطاع غزة.



وقال أحد كبار الشخصيات في منظمة غير حكومية إن الموظفين كانوا "غاضبين" من موقف هيئة الإذاعة البريطانية، بحسب الصحيفة.



وتعتمد لجنة الكوارث والطوارئ على ثلاثة معايير لإطلاق نداء. يجب أن يكون حجم الكارثة وضرورتها ملحة بما يبرر تقديم مساعدة إنسانية دولية سريعة. ويجب أن تكون الوكالات قادرة على "تقديم مساعدة إنسانية فعالة وسريعة على نطاق يبرر نداءً وطنيًا" ويجب أن يكون هناك "دليل على التعاطف العام القائم مع الوضع الإنساني" أو "احتمال وجود دعم عام كبير في حالة إطلاق نداء".



وتنشر لجنة والكوارث والطوارئ نداءاتها من خلال البث على الشبكات الرئيسية والإعلانات في الصحافة.



منذ إنشائها في عام 1963، أطلقت 77 نداءً، وجمعت 2.2 مليار جنيه إسترليني. وجمع نداءها لأوكرانيا في عام 2022، 426 مليون جنيه إسترليني.



وقال متحدث باسم هيئة الطوارئ في غزة: "إن هيئة الطوارئ في غزة وأصحاب المصلحة لدينا يشعرون بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة... إن الوضع المتقلب في المنطقة، فضلاً عن القضايا المعقدة المتعلقة بالوصول إلى المساعدات، يشكل تحدياً هائلاً عند مراجعة معاييرنا للنداء".



وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "نحن نحتفظ بإمكانية تقديم نداء شامل للإذاعة قيد المراجعة".



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا استشهدوا و94616 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.