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شرطة الاحتلال تعتدي على متظاهرين بحيفا مطالبين بصفقة تبادل وتعتقل عددا منهم

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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