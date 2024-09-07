صور/لباس وزير خارجية هنغاريا يثير جدلا واسعا في البحرين 

العالم-اوروبا

ووصل سيارتو إلى مطار المنامة مرتديا "شورت" قصيرا، وهو ما أثار جدلا واسعا، لا سيما أنه حظي باستقبال رسمي.



إلا أن وسائل إعلام هنغارية ذكرت أن الوزير سيارتو لم يخالف البروتوكول، وأن من قام باستقباله ليس مسؤولا بحرينيا بذات المستوى الدبلوماسي.



ونشر الوزير الهنغاري الصور التي تظهر لباسه المثير للجدل في صفحته الرسمية.



ولاحقا، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى الوزير الهنغاري الذي قام بجولة في المنطقة شملت الكويت والإمارات.



وصرح بيتر سيارتو أن بلاده والبحرين تؤكدان أنهما جزء من الأغلبية العالمية المؤيدة للسلام وتؤيدان بشكل خاص الحل السلمي للصراع الأوكراني.





كما عقد سيارتو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اجتماعا ناقشا فيه سير المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج، بالإضافة إلى القضايا الثنائية بين البلدين.