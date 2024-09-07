شاهد بالفيديو: الجزائريون ينتخبون رئيسا جديدا للبلاد.. من الفائز المتوقع؟

العالم - خاص العالم

ثلاثة مرشحين و'فائز متوقع'؛ في انتخابات يخوضها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المدعوم من الجيش وهو شبه متأكد من الفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد الإدلاء بصوته "إن الحملة الانتخابية كانت نظيفة جدا، وان الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى واعطوا صورة مشرفة للجزائر وللديمقراطية فيها، حتى نصل الى نقطة اللا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة وليس ديمقراطية شعارات".

ويواجه تبون اثنين من المرشحين في منافسة لا تكاد تذكر؛ أحدهما إسلامي معتدل، والآخر من المعارضة العلمانية، لكن أيا منهما لا يعارض بجدية المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور منذ الستينيات.

وقال عبد العالي حساني شريف - المرشح الرئاسي عن حركة 'مجتمع السلم' في مؤتمر صحفي "خضنا حملة انتخابية كانت متميزة بعرض برنامج سياسي يتناول قضايا الوطن والشعب ويتناول آفاق الجزائر الصاعدة اسميناه (فرصة) حتى تكون للجزائر والجزائريين فرصة الانتقال نحو حياة افضل".

قد تكون نسبة المشاركة هي الرهان الاكبر في هذه الانتخابات المبكرة التي يتابعها الجزائريون لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستتجاوز 40 بالمئة المسجلة في انتخابات عام 2019 التي ما زال تبون يذكرها على انه انتُخب بنسبة مشاركة ضعيفة ويريد بالتالي يكون رئيسا طبيعيا وليس منتخبا بشكل سيئ. حسبما يؤكد مختصون في هذا الشأن.