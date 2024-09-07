إيران، تجاوز للحظر وسحق للعراقيل.. أميركا، إنسحاب من العراق أم تغيير جديد للمسميات؟

العالم - بانوراما

واشار إلى أن طهران استهدفت اثنتي عشرة سفينة إسرائيلية، ما اضطر تل أبيب الى الاستسلام. وكانت صحيفة 'وال ستريت جورنال' كشفت في العام 2021، أن "إسرائيل" استهدفت ما لا يقل عن اثنتي عشر سفينة متجهة إلى سوريا،

فيما كشفت صحيفة تلغرام البريطانية، تعرض 20 سفينة على الأقل للهجوم في حرب السفن بين طهران وتل أبيب من بينها سفينتي 'هايبريون راي' و'هيليوس راي'الاسرائيليتان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته مصادر أميركية إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق يقضي بانسحاب قوات التحالف الاميركي من العراق قبل بداية العام2027.

وكشفت المصادر أن تنفيذ الانسحاب سيجري على مرحلتين، مشيرة الى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق قد يكون خلال الشهر الجاري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.