السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون  في  برنامج بانوراما..

إيران، تجاوز للحظر وسحق للعراقيل.. أميركا، إنسحاب من العراق أم تغيير جديد للمسميات؟

إيران، تجاوز للحظر وسحق للعراقيل.. أميركا، إنسحاب من العراق أم تغيير جديد للمسميات؟
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول ما قاله قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الكيان الإسرائيلي استهدف خلال السنوات الست الماضية أربع عشرة سفينة إيرانية لمنع تصدير النفط لكنه فشل في ذلك،

العالم - بانوراما

واشار إلى أن طهران استهدفت اثنتي عشرة سفينة إسرائيلية، ما اضطر تل أبيب الى الاستسلام. وكانت صحيفة 'وال ستريت جورنال' كشفت في العام 2021، أن "إسرائيل" استهدفت ما لا يقل عن اثنتي عشر سفينة متجهة إلى سوريا،

فيما كشفت صحيفة تلغرام البريطانية، تعرض 20 سفينة على الأقل للهجوم في حرب السفن بين طهران وتل أبيب من بينها سفينتي 'هايبريون راي' و'هيليوس راي'الاسرائيليتان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته مصادر أميركية إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق يقضي بانسحاب قوات التحالف الاميركي من العراق قبل بداية العام2027.

وكشفت المصادر أن تنفيذ الانسحاب سيجري على مرحلتين، مشيرة الى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق قد يكون خلال الشهر الجاري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

كاميرا العالم ترصد لحظة الغارة الصهيونية على منزل بالنصيرات

بي بي سي ترفض إطلاق نداء إنساني من أجل غزة

ممثلية ايران بالامم المتحدة تعلق على مزاعم ارسال صواريخ الى روسيا

ايران: ترسانة "اسرائيل" النووية تهديد خطير للسلام والامن الاقليمي والعالمي