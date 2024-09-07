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الإعلام الحكومي بغزة: الإحتلال قصف في اقل من 24 ساعة مركزين لإيواء النازحين ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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