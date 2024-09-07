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وزير الدفاع اليمني: الرد على الاحتلال آتٍ وسيكون قوياً ومزلزلاً

وزير الدفاع اليمني: الرد على الاحتلال آتٍ وسيكون قوياً ومزلزلاً
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، أن " التردد أو التراجع عن موقف اليمن المساند لغزة مسألة مستحيلة وغير خاضع للمناورة أو المساومة".

العالم - اليمن

وقال الوزير العاطفي في تصريحات، إن" الرد اليمني القوي والمزلزل على الكيان النازي آت وبدون تردد أو قلق وسنقابل الجنون الصهيوني بالبأس اليماني الذي ذاقوا مرارته في البحار".

وأضاف أنهم يواصلون تطوير قدراتهم كماً ونوعاً وفق أحدث مفاهيم البناء العسكري المنشود، مبيناً أن "موقع اليمن أساسي في محور الجهاد والمقاومة دفاعا عن الأمة ومقدساتها وقيمها وأراضيها وأمننا الوطني".

وأشار العاطفي إلى أن "اليمن تحرك في مسار التحرير والاستقلال ولن يقبل بأي تبعية أو هيمنة أجنبية ولن يكون حديقة خلفية لأي نظام إقليمي أو وصاية دولية.

كما أشار وزير دفاع صنعاء إلى أن "الثروة الوطنية هي موارد سيادية ولن نسمح بإهدارها أو الفساد بها أو تجاهل استثمارها بما يخدم المصالح العليا لليمن كافة"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا لأي تهديد يزعزع استقرار وأمن بلدنا ولن يقبلوا ببقاء أي قوات أجنبية في الجزر والأرض اليمنية.

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