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مدير الإعلام الحكومي بغزة: نطالب بادخال المساعدات بسرعة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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