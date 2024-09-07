مشاهد مروعة لقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

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وأفاد مراسلنا من موقع الجريمة أن طواقم الدفاع المدني وسيارات الاسعافات ماتزال موجودة في المكان لنقل الاصابات والجرحى واستخراجها من تحت الانقاض، موضحا ان النازحين لا يزالون في حالة صدمة من هول القصف ويتفقدون انفسهم وأهاليهم.

وأضاف مراسلنا أن هذه المدرسة تعج بالنازحين الذين يسكنون داخل وحولا والقصف طال مرافق المدرسة الاساسية كالمصلى الذي تم تدميره بشكل كامل من خلال قصفه بشكل مباشر، مؤكدا أن طواقم الدفاع المدني قامت بانتشال عدد من الشهداء والجرحى من المكان.

وتعرضت مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة لغارة إسرائيلية عنيفة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة العديد من النازحين الذين كانوا يحتمون بها.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المدرسة بصاروخين، مما أدى إلى دمار كبير في مبنييها، كما أجبرت آلاف النازحين على الفرار من المدرسة التي كانت تؤويهم.

ويظهر موقع الحادث حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدرسة، حيث تناثرت الدماء في الساحات والممرات. كما توثق المشاهد المأساوية لضحايا من بينهم أطفال كانوا يلعبون في ساحة المدرسة قبل الهجوم.

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