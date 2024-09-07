السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:40 مساء بتوقيت صنعاء

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :