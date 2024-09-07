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إصابات إثر قصف مدفعي للإحتلال استهدف المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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