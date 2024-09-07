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العميد يحيى سريع: الدفاعات الجوية تنجح في إسقاط طائرة أميركية MQ-9 فوق مأرب

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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