شتاين: الحرب على غزة ليست إسرائيلية بل أمريكية

العالم-الامريكيتان

وأضافت المرشحة عن حزب الخضر أن الولايات المتحدة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن العنف في غزة، الذي تغذيه التحيزات المؤيدة لإسرائيل في وسائل الإعلام والسياسة. وأشارت إلى أن العديد من السياسيين تلقوا ملايين الدولارات من لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل لدعم الحرب.

وقالت: "حاليا، تقدم الولايات المتحدة 80% من الأسلحة المستخدمة في قتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء. كما تقدم المال والدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي والاستخبارات. لذا، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة هنا".

وأضافت شتاين: "هذه حربنا. من الخطأ أن نطلق على هذه الحرب حرب إسرائيل. إنها حرب الولايات المتحدة. نحن مسؤولون عنها ويمكننا إيقافها في رفة عين". ودعت الناخبين إلى عدم الانخراط في "تأييد الإبادة الجماعية".

كما أكدت على أهمية القضية قائلة: "لا توجد قضية أكثر أهمية مما يحدث الآن في غزة، حيث يتم تطبيع تعذيب وقتل الأطفال على نطاق واسع، مما يهدد بتدمير القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وقالت شتاين: "مع رحيل غزة، سنرحل جميعا في نهاية المطاف". وأشارت إلى أن السماح بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل منهجي سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الولايات المتحدة، التي كانت القوة المهيمنة لعقود، لكنها لم تعد كذلك اقتصاديا وعسكريا.