حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد جيش الاحتلال يوم السبت

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي في حزب الله إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 07-09-2024" وفقا للآتي:

استهداف قاعدة جبل نيريا (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردّ على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصا الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون.

الساعة 8:15 استهداف موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية.

‏استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة "منوت" بالأسلحة الصاروخية، كردّ على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا ‏على بلدة كونين.

الساعة 14:20 استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

الساعة 14:45 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

استهداف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ‏ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردّ على ‌‏‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون.

الساعة 16:23 استهداف موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 16:40 التصدّي لمسيّرة إسرائيلية من نوع ‏هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع ومنعها من تحقيق أهدافها وإجبارها على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.

الساعة 18:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة ‏الفرقة 91 المستحدث في أييليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كردّ على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه، ‌‌‏استهدفت ‏السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت ‏ ‌‏07-09-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة ‏مباشرة.‏ ‏وتعاهد السرايا اللبنانية شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر ‏والتحرير.‏ ‏

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم حزب الله بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في حين ازداد التوتر على حدود لبنان الجنوبية في الأسبوعين الأخيرين، عقب عمليات نوعية نفذها حزب الله بمسيّرات وصواريخ ثقيلة، وعلى أثر ذلك، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأكيده على ضرورة حرب شاملة ضد حزب الله، مشددا على أن "علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله ونحن قادرون على ذلك".

ووسط تهديدات تل أبيب باستعداد إسرائيل وجاهزيتها لحرب شاملة مع حزب الله، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الحرب تخشى حربا شاملة مع حزب الله، وذلك على خلاف ما وصفته بـ"هراء النصر المطلق"، في إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الصهاينة.

من جهته، أشار نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني، إلى أن "ردود الحزب المؤلمة هي لردع إسرائيل، وأن هذه الردود محدودة بأهدافها، وليست ما يمتلكه الحزب من قدرة للردود التي يحين وقتها".