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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونه ومحيطها بإصبع الجليل

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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